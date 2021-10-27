Заключив договор с фирмой Ё-такси, Вы получите следующие преимущества:
• индивидуальный, удобный для Вас график выезда на линию;
• все такси в аренду нашего автопарка на газе – Вы сможете значительно экономить на топливе, к тому же для наших водителей действует скидка на АЗС на газ;
• затраты на ТО, страховку, ремонт и другие расходы берёт на себя наша компания;
• все автомобили не старше 2-х лет, кроме этого аренда машины под такси в нашей фирме позволит Вам менять автомобиль и работать на новой машине.