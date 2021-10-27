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Оставьте заявку и уже сегодня вы сможете зарабатывать на нашем авто
ОТ 3000 Р/ДЕНЬ НА РУКИ
в нашем таксопарке
Оставить заявку
г. Новосибирск, 4 офиса
посмотреть на карте ближайший
Есть вопросы? Звоните!
пн-пт 9:00 - 18:00, сб 10:00-14:00
все быстро и просто
234-91-09
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
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Аренда авто под такси в Новосибирске

Стабильный заработок
  • Аренда авто под такси в Новосибирске в нашей фирме – реальная возможность работать таксистом и иметь хороший ежемесячный доход, не имея собственного автомобиля. Но даже если у Вас есть своё транспортное средство, выгоднее будет взять машину в аренду под такси Яндекс – это позволит не тратиться на лицензию и избавиться от многих других финансовых затрат.
Необходимые документы
  • Наша компания предоставляет авто в аренду для работы в такси всем желающим, у кого есть водительские права категории "B" и стаж вождения 3 года.
Преимущества работы с нами
Заключив договор с фирмой Ё-такси, Вы получите следующие преимущества:
• индивидуальный, удобный для Вас график выезда на линию;
• все такси в аренду нашего автопарка на газе – Вы сможете значительно экономить на топливе, к тому же для наших водителей действует скидка на АЗС на газ;
• затраты на ТО, страховку, ремонт и другие расходы берёт на себя наша компания;
• все автомобили не старше 2-х лет, кроме этого аренда машины под такси в нашей фирме позволит Вам менять автомобиль и работать на новой машине.
Почему стоит работать с нами?
Первый день работы БЕСПЛАТНО
Попробуйте, освойтесь. Поймите, что вам удобно
Экономия на топливе
Газ экономичнее бензина на 500 ₽ за смену. Зарабатывайте больше каждый день
Помощь на дорогах
От нашей службы безопасности. Вам ответят по телефону, а если возникнут затруднения ‒ приедут на место
Удобный график
2/2, 3/3, 6/1 и др.
Помощь менеджеров 24/7
В сложной или непонятной ситуации.
Менеджеры помогут, расскажут, объяснят
Карьерный рост
Водитель → бригадир → менеджер → руководитель. Более ⅓ менеджеров ‒ бывшие водители
Профессиональное обучение
4-дневное сопровождение от успешного водителя таксопарка
Самый высокий приоритет по заказам
У вас будут заказы даже когда их мало. Мы являемся крупнейшим партнёром Яндекс Такси
Франшиза при ДТП
Вы не платите даже если ДТП по вашей вине
Скидка на газ
Лицензия на осуществление деятельности такси
ОСАГО под такси
Автомобили нашего таксопарка
Все авто не старше 2-х лет
Как взять машину в аренду?
Достойная работа в Яндекс Такси в Новосибирске и области на наших брендированных автомобилях гарантирует стабильный, хороший заработок, поскольку Вы будете пользоваться приоритетом при распределении клиентских вызовов. Более того, работа в Яндекс Такси на авто компании может стать стартовой ступенькой Вашего карьерного роста вплоть до руководителя одного из филиалов!

Вам нужна хорошо оплачиваемая работа в такси на арендованной машине? Получить её не составит труда:
• подберите на нашем сайте автомобиль и отошлите с сайта заполненную форму заявки;
• наш менеджер Вам перезвонит и проконсультирует по всем вопросам касательно аренды авто для такси в нашей фирме;
• приезжайте в офис с паспортом и правами для заключения официального договора;
• получите автомобиль и выезжайте на линию.

В первые 4 дня работы водителем в Яндекс Такси на машине компании Вас будет сопровождать опытный водитель нашего таксопарка, а в первый день Вы сможете отработать бесплатно, не оплачивая аренду.
ОТЗЫВЫ 2ГИС
ОТЗЫВЫ FLAMP
ОТЗЫВЫ ЯНДЕКС.КАРТЫ
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Отзывы водителей Ё-такси
2ГИС
FLAMP
ЯНДЕКС.КАРТЫ
Первоочередная задача нашего парка - это повышение дохода водителя. Мы не просто даём вам авто в аренду, а мы обучаем, показываем и сопровождаем вас на протяжении всего сотрудничества
Наша команда
Мы на 100 % уверены, что научим вас зарабатывать в сфере такси
ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ - ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК! ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
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ЗАРАБАТЫВАЕТ ВОДИТЕЛЬ
ЭТО СЛОГАН НАШЕЙ КОМАНДЫ
МЫ НА 100% УВЕРЕНЫ, ЧТО НАУЧИМ ТЕБЯ ЗАРАБАТЫВАТЬ В СФЕРЕ ТАКСИ
- ЗАРАБАТЫВАЕТ ПАРК!
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ АРЕНДЫ
БЕСПЛАТНО
Мы предоставляем такое предложение для того чтобы вам было комфортно обучаться профессии "Водитель такси"
* В отдельных случаях, компания оставляет за собой право не применять настоящее условие. Подробности уточняйте у сотрудников компании.
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ОФИСЫ ТАКСОПАРКА В Г. НОВОСИБИРСКЕ:
• Богдана Хмельницкого, 93 корпус 2
• Красный проспект, 220 корпус 87
• Станционная 39
• Петухова 67
Приграничная 1

ТЕЛЕФОН:
234-91-09

ЧАСЫ РАБОТЫ:
пн-пт 9:00-18:00
сб 10:00-14:00
ХОТИТЕ РАБОТАТЬ С НАМИ? ОСТАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКУ!
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*Информация, предложения, размещенные на данном сайте, не являются офертой. Заключение договора аренды/субаренды не влечет возникновения трудовых отношений. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, доход самозанятого является собственностью арендатора/субарендатора. Ответственность за соблюдение налогового законодательства Российской Федерации несет арендатор/субарендатор.
В публикуемых на данном сайте материалах используется терминология, общепринятая в внутриотраслевых коммуникациях рыночного сегмента «такси». Более подробно об использовании терминов, определений, понятий, фраз и речевых оборотов можно ознакомиться в документе Политика компании.
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