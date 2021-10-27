Достойная работа в Яндекс Такси в Новосибирске и области на наших брендированных автомобилях гарантирует стабильный, хороший заработок, поскольку Вы будете пользоваться приоритетом при распределении клиентских вызовов. Более того, работа в Яндекс Такси на авто компании может стать стартовой ступенькой Вашего карьерного роста вплоть до руководителя одного из филиалов!



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